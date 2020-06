Fossano: eletto il nuovo direttivo della Consulta Pari Opportunità

Nel corso della prima riunione della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Fossano è stato eletto anche il nuovo direttivo. Scopo principale della Commissione è realizzazione delle Pari Opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale.

I membri sono Botta Giulia, Bozzano Caterina, Canavesio Gianfranco, Cogliano Giulia, Streri Rita, Mantini Anna, Arese Cristina, Manzo Paola, Mellano Micaela, Taricco Daniela, Burzio Anna.

Il Direttivo è formato da Paola Manzo, presidente; Micaela Mellano, vicepresidente; Cristina Arese, segretario.

"Sono molto contenta che la commissione sia formata da un gruppo di persone eterogenee e fortemente motivate - commenta l'assessore competente Ivana Tolardo -. Alcune hanno già maturato una significativa esperienza nell'ambito delle pari opportunità e saranno sicuramente determinanti per i progetti e le iniziative future. Sono certa che lavoreranno in sinergia con le componenti più giovani. Queste ultime potranno dare il loro contributo con idee e proposte in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni. Il mio assessorato e tutta la giunta collaboreranno con la neo costituita commissione per la realizzazione dei loro progetti».