"La guerra di Liberazione è stata combattuta anche da tanti rimasti nell'ombra": Chiara Gribaudo appoggia l'intitolazione della Questura di Cuneo a Raimondo Usmiani

“Da parte mia condivido in pieno l’iniziativa lanciata da Siulp, Anpi e Istituto storico della Resistenza di Cuneo per chiedere l’intitolazione della questura di Cuneo all’Agente di Polizia di Stato Raimondo Usmiani. La guerra di Liberazione è stata combattuta anche da tanti poi rimasti nell’ombra, raramente emersi nei documenti storici ma che per salvare la vita altrui non hanno esitato a mettere in pericolo la propria, rischiando il lavoro nonchè processi e accuse di tradimento".