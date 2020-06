L’Officina delle idee e gli Alpini del Saluzzese fanno prevenzione con l’ozono in scuole, asili, ospedale, palestre, parrocchie

Le Penne nere dell’ Ana Monviso e l’Officina delle Idee, insieme per la salute, iniziano, dalla prossima settimana, una campagna di igienizzazione e sanificazione con ozonizzatori in scuole, asili, parrocchie, palestre. Una operazione finalizzata a fare prevenzione.

La campagna è gratuita e si farà con le apparecchiature messe a disposizione dall’Officina delle idee, a cui si somma la disponibilità operativa degli Alpini, che gestiranno l’aspetto logistico sul territorio attraverso i vari gruppi.

“Le qualità dell’ozono sono note da tempo: le sue straordinarie capacità ossidanti colpiscono batteri e virus, arrivando a sanificare spazi difficilmente raggiungibili dalle ordinarie procedure di pulizia".

“L’agenda è già fitta di richieste e speriamo di riuscire ad accontentare tutti. Non tutti possono acquistare questi strumenti che sono abbastanza cari – afferma Giovanni Damiano presidente dell’ Officina – quindi ci è sembrato opportuno cogliere questo bisogno di ritorno alla normalità, guardando a tutti ma in particolare a quelle realtà del mondo delle Associazioni che tanto ci hanno aiutato nella campagna contro il Covid 19. Abbiamo ricevuto tanto, ci sembra giusto restituire al territorio che ci ha sostenuto ”.

E’ sempre attiva la campagna di raccolta fondi per l’Ospedale di Saluzzo, all’indomani di una battaglia vinta contro il Covid 19 in cui la struttura, conclude il presidente "ha dimostrato di avere al proprio interno grandi professionalità in ambito medico, infermieristico e come personale ausiliario".

Il conto corrente bancario è quello dell’Officina delle idee IT66Y0629546770000001623357.