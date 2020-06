Restaurato il forno in frazione Cabasse di Ceresole d'Alba, si punta alla riqualificazione della chiesa della Madonna della Neve

In frazione Cabasse i volontari Stefano Milesi e Giovanni Costamagna hanno terminato in questi giorni i lavori di ristrutturazione del vecchio forno della borgata restituendolo alla bellezza e allo splendore di un tempo.



Il forno, risalente al 1904, può essere visitato e ammirato accedendo dalla strada laterale di fronte alla Chiesa della Madonna della Neve, è oggi risulta nuovamente funzionante.



Ai volontari, che si sono fatti carico del lavoro e della fornitura del materiale, va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per il bell'esempio di riqualificazione della struttura e per il lavoro svolto.



In questi giorni, sempre nella borgata Cabasse, è in corso la votazione del progetto di riqualificazione della chiesa Madonna della neve che è stato proposto alla Fondazione CRC per ottenere un finanziamento nell'ambito del bando distruzione.



Il progetto può essere sostenuto con un semplice voto online: https://www.bandodistruzione.it/progetti/ceresole-alba/