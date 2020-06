Stagionali della frutta, Bergesio e Gastaldi: "La sanatoria alimenta arrivi incontrollati. Diciamo basta alla profugopoli"

"Saluzzo, con l’avvio della stagione estiva, come ogni anno si è trasformata in un centro di accoglienza, un dormitorio per clandestini. Purtroppo, la pericolosa sanatoria voluta dal ministro Bellanova non fa che alimentare ancora di più questo assurdo meccanismo di arrivo incontrollato di fantomatici potenziali braccianti agricoli nel nostro Paese".