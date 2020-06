Promozione: Sommariva Perno, preso Maurizio Morra

Il Sommariva Perno è attivo sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la sua rosa in vista del prossimo campionato.

Ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Morra, centrocampista classe 2000 ex Bra e Centallo.

"Oggi annunciamo un nuovo arrivo nella nostra prima squadra. Si tratta di Maurizio Morra, giovane centrocampista del territorio classe 2000, con alle spalle esperienze importanti in serie D a Bra (24 presenze) ed in eccellenza a Centallo. Un primo chiaro segnale della nostra volontà di prepararci ad una stagione da protagonisti. Appuntamento ai prossimi giorni con le varie riconferme dei giocatori attualmente in rosa e per ulteriori novità sul fronte calciomercato. #forzasommariva"