Serie D: Fossano, Merlano e Coviello restano in maglia blues

Il Fossano Calcio 1919 è lieto di comunicare che il portiere Giorgio Merlano e terzino Fabio Coviello vestiranno la maglia blues anche nella stagione 2020/2021.

Due pilastri della prima squadra, due punti di riferimento e assoluti protagonisti nell’ultima stagione di Serie D come in quelle precedenti.

Merlano, numero uno di sicuro affidamento e di grande esperienza, sarà un giocatore del Fossano per la quarta stagione di fila. Il portiere classe 1988 non nasconde il suo entusiasmo e la sua soddisfazione dopo la conferma ufficiale: «Sono molto contento di poter continuare la mia storia con il Fossano, società che mi ha dato in questi anni tantissimo e composta da persone verso le quali nutro una stima grandissima, a partire dal presidente Bessone, con il quale è bastato un colloquio telefonico di 10 minuti per trovare un accordo, e dal mister Viassi che in questi anni ha riposto in me una fiducia come mai nessuno nella mia carriera calcistica». Infine, un pensiero dedicato all’ormai ex compagno di squadra Marco Cristini: «Approfitto di questa breve dichiarazione per ringraziare pubblicamente Marco Cristini per questi due anni ricchi di soddisfazioni trascorsi insieme e per dirgli che per me è stato davvero un onore aver avuto la possibilità di condividere lo spogliatoio con una persona sia calcisticamente sia soprattutto umanamente del suo livello».

Per il terzino classe 1995, che può giocare con grande duttilità sia a destra che a sinistra e all’occorrenza anche in mezzo al campo, si tratta invece del terzo anno con la maglia del Fossano. Anche da parte di Coviello, non mancano parole di entusiasmo, per la conferma e in vista della nuova stagione: «Sono felicissimo di continuare quest'avventura con il Fossano. Dopo questo periodo di stop, non vedo l'ora di ricominciare e sono sicuro che il prossimo sarà un anno pieno di emozioni e soddisfazioni».