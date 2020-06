Il Covid continua a frenare le udienze: salta il giudizio per un 39enne braidese

Il Tribunale di Asti non fa eccezione in un quadro che vede l’emergenza collegata al Covid-19 frenare ancora pesantemente il normale decorso delle attività di giustizia e di quelle penali in particolare.



Tra le numerose riprove il mancato svolgimento dell’udienza che nei giorni scorsi, presso il foro astigiano, avrebbe dovuto consentire di chiudere il processo a carico del 39enne braidese R. B., chiamato a rispondere di simulazione di reato di fronte al tribunale in composizione monocratica (giudice Cristina Carola Giordano), sulla base di indagini che erano state condotte dal sostituto procuratore Luciano Tarditi, attualmente in servizio per un periodo di sei mesi al tribunale sardo di Tempio Pausania.



Nei mesi scorsi il pubblico ministero Ettore Colombo aveva chiesto per l’impiegato una pena di un anno e 2 mesi di reclusione per quanto a suo giudizio commesso nell’ottobre del 2014.



L’uomo, che all’epoca aveva il proprio domicilio in Fossano, denunciò presso i Carabinieri di Carmagnola il furto della propria autovettura, una Vw Golf che, a suo dire, ignoti gli avrebbero sottratto dopo che lui l’aveva lasciata parcheggiata nello stesso centro della cintura torinese, prima di prendere un treno diretto nel capoluogo regionale.



Tre anni dopo, nel 2017, il veicolo veniva però ritrovato in un garage di Genola, senza però che presentasse forzature alle portiere, né alterazioni o sostituzioni a carico del nottolino di avviamento o della centralina elettronica, mentre le sue due uniche chiavi erano ancora in possesso del denunciante.



Da queste circostanze i dubbi sorti negli inquirenti e nella compagnia di assicurazione (poco prima dei fatti l’auto era stata assicurata per 30mila euro, cifra molto più alta del suo effettivo valore).



Dubbi che hanno portato al procedimento che nei giorni scorsi si sarebbe dovuto concludere con l’arriva difensiva e la sentenza, ma che è stato invece aggiornato a data da destinarsi.



"L’ipotesi accusatoria – ribadisce il difensore del 39enne, il legale albese Roberto Ponzio – secondo noi si fonda su mere congetture, e come tali inidonee a fondare una responsabilità penale. Confidiamo di poter dimostrare quanto prima l’infondatezza di tali addebiti".