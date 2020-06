Sanificazione mezzi comunali in omaggio da Riparabrezza

In questo periodo di lenta ripresa non mancano le belle iniziative di solidarietà. Questa volta il beneficiario è il Comune di Cuneo.

La donazione arriva da Riparabrezza, nuova filiale che ha aperto i battenti in città, in Corso Galileo Ferraris 2, poco prima del Lockdown.

Riparabrezza è un marchio nuovo guidato dall’esperienza di chi si occupa di vetri auto dal 2002.

Tra i propri servizi, oltre a tutto quel che riguarda la riparazione e la sostituzione dei cristalli, offre la sanificazione degli abitacoli delle auto, furgoni e truck. Questo trattamento è molto importante per garantire la sicurezza e la salute di chi, per lavoro, passa molte ore della giornata in auto. Lo è ancora di più se il mezzo non è privato, ma di servizio.

Riparabrezza ha colto con entusiasmo il suggerimento dalla consigliera Rosso, realizzando un progetto che dimostrasse la voglia di crescere insieme e di superare questo periodo così difficile. Riparabrezza si è impegnato così ha donare alla città 50 sanificazioni degli abitacoli delle auto comunali, per testimoniare in modo concreto l’attaccamento verso questa città, promuovendo questa iniziativa che vuole diffondere un sentimento di fiducia e sicurezza. Sanificare un mezzo è un gesto di cura e attenzione verso la salute degli utilizzatori di quel mezzo e di conseguenza anche di chi beneficerà dei servizi messi in atto con il mezzo stesso. Quello di Riparabrezza è un bel modo per aiutare la città ad affrontare la Fase 3 con lo spirito giusto.

Tramite l’Ufficio Parco Mezzi del Comune di Cuneo sono stati identificati 7 taxi, 20/25 auto destinate alle cure delle aree verdi e cimiteriali e altre 20 tra i mezzi della polizia municipale, le auto della protezione civile e alcuni mezzi che fanno capo ad altri reparti.



Riparabrezza ha messo a disposizione, presso la propria officina, un’area dedicata alla sanificazione dei mezzi comunali, lungo un calendario che è iniziato il 26 maggio e si è concluso lo scorso 16 giugno.