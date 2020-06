Quando si acquista un prodotto online, si vuole essere sicuri di fare la scelta più giusta. Spesso, però, è difficile fare una valutazione accurata senza poter vedere di persona il prodotto, quindi ci si affida alle recensioni. Tuttavia, questo metodo non è sempre così affidabile, perché molto spesso le recensioni presenti nei vari negozi virtuali sono totalmente false, create appositamente per invogliare all'acquisto. Alcuni anni fa, un gruppo di consumatori ha analizzato le recensioni di diversi prodotti presenti su Amazon.

Ne è emerso un quadro piuttosto preoccupante: migliaia di recensioni non erano verificate ed erano da ritenere sospette. Nonostante Amazon abbia dichiarato di utilizzare dei sofisticati sistemi per individuare ed eliminare le recensioni false, è probabile che molte non vengano riconosciute.

Altri studi hanno inoltre evidenziato come ci sia un vero e proprio mercato di recensioni false. Un complicato sistema di compra-vendita mette in contatto venditori che desiderano il successo dei propri prodotti e recensori che desiderano guadagnare qualcosa con poco sforzo. Il risultato è tutto a danno del consumatore, che ha davanti a sé una scelta difficile: fidarsi di recensioni che hanno un'alta probabilità di essere false, o fare acquisti alla cieca. Fino a qualche tempo fa, un metodo piuttosto efficace per riconoscere le recensioni false era quello di controllare l'indirizzo IP dell'autore. In caso di indirizzi provenienti da altri paesi, o di molte recensioni originate tutte dallo stesso indirizzo, era evidente di essere di fronte a recensioni false.

Oggi questo metodo non è più così efficace, perché spesso viene utilizzata una VPN per nascondere l'indirizzo IP degli autori. Tuttavia, esistono altri metodi per riconoscere le recensioni false ed evitare così di essere ingannati.

● Controllare il numero di recensioni presenti per il prodotto che si sta valutando. Se il numero è molto alto, è probabile che il voto medio sia attendibile, anche se dovessero essere presenti alcune recensioni false.

● Dare più credito alle recensioni contenenti foto scattate dagli autori stessi. Di solito le recensioni false vengono realizzate in blocchi da una sola persona senza nemmeno effettivamente acquistare il prodotto, quindi difficilmente vengono utilizzate immagini reali.

● Se possibile, controllare il profilo dell'autore della recensione. Se si tratta di un utente poco attivo, potrebbe trattarsi di una recensione creata su richiesta e quindi falsa. Se si tratta invece di un utente troppo attivo, autore di moltissime recensioni in un breve tempo, probabilmente si è di fronte a un account aggregatore fasullo.

● Alcune piattaforme segnalano chiaramente se una recensione è stata redatta in seguito all'acquisto del prodotto. In caso contrario, si può ragionevolmente supporre che l'autore non abbia mai nemmeno provato il prodotto recensito e che quindi la sua opinione non sia veritiera.

● Si può provare a utilizzare servizi appositi che analizzano il testo di una recensione per capire se si tratta di una recensione reale o falsa. Siti come Fakespot e ReviewMeta utilizzano degli algoritmi studiati appositamente per questo scopo e possono dare risultati soddisfacenti, ma sono generalmente validi soltanto per testi in inglese.

● A volte una stessa recensione falsa si trova, riferita allo stesso prodotto o a prodotti simili, su più siti di e-commerce. Attraverso una semplice ricerca su Google, utilizzando una parte significativa del testo della recensione, dovrebbe essere possibile individuare tutte le altre occorrenze, confermando così il sospetto.

● Una recensione falsa può somigliare più a un testo di marketing che a un'opinione oggettiva. Se il testo contiene aggettivi iperbolici e non cita nemmeno un piccolo difetto, probabilmente non si tratta di una vera recensione.

● Anche le recensioni negative possono essere false: spesso capita che questo tipo di recensioni venga commissionato da un'azienda competitrice. In questo caso, la recensione sarà estremamente negativa, e potrebbe addirittura citare il nome di altri prodotti simili venduti da altre aziende.

● Una recensione troppo breve o estremamente lunga deve destare qualche sospetto. Nel primo caso, si tratta solitamente di opinioni molto vaghe che non descrivono in alcun modo il prodotto, come se non fosse mai stato acquistato per davvero. A volte, queste recensioni sono addirittura scritte da bot. Nel caso delle recensioni molto lunghe e articolate, invece, si deve sospettare che qualcuno abbia commissionato e pagato per ottenere un'opinione così dettagliata: difficilmente un acquirente decide di passare una giornata intera a scrivere un saggio breve su un prodotto appena acquistato.

● Spesso, le recensioni più affidabili sono quelle con una valutazione media. Difficilmente un venditore spenderà del denaro per commissionare recensioni mediocri; molto più probabilmente richiederà recensioni totalmente positive. Le recensioni medie diventano così una risorsa molto importante, soprattutto se sufficientemente dettagliate.