Se ti piace la paella, vai da Don Felipe!

In questi anni il Ristorante Don Felipe ha posto particolare attenzione al servizio d’asporto e lo dimostra il fatto che la paella viene consegnata ai clienti, calda e fumante, direttamente nella paellera e non all’interno di un imballaggio usa e getta. Questo importante accorgimento permette ai clienti di rivivere a casa le stesse sensazioni e gli stessi sapori che si possono apprezzare seduti al ristorante.

In più consigliamo di abbinare alla paella i classici vini spagnoli quali Sangre de Toro, Vina Esmeralda, Rosado de Casta, Vina Sol oppure dell’ottima sangria preparata con cura e attenzione

Il Ristorante Don Felipe ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari nel pieno rispetto di tutte le disposizioni relative alla prevenzione della diffusione e del contagio del Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0171 603675.

Il Ristorante Don Felipe, si trova a Cuneo, in via XX settembre 17, angolo via Felice Cavallotti.