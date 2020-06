Turchia concorrenziale nel costo del trapianto di capelli

La crescita dei capelli caratterizza la vita di ciascun individuo. Si tratta di un normale processo fisiologico che si alterna alla caduta e garantisce il regolare processo di ricambio.

E’ corretto valutare che un ciclo si ripete all’incirca 20 volte nell’arco della vita di una persona. Se in un uomo la durata di un ciclo è di norma più limitata in una donna può arrivare anche sino a 6 anni.

A fronte di una caduta minima tutto rientra nei normali cicli di vita del capello. A far pensare ad un problema di calvizie è il diradamento costante e la mancata ricrescita, un fenomeno che purtroppo affligge sempre più uomini anche sotto i 35 anni e, in maniera minore, le donne.

Laddove la ricrescita vacilla, e i capelli si diradano, non resta che correre ai ripari provando cure mirate e in caso estremo il trapianto di capelli.

Oggi chi sceglie la via del trapianto di capelli può godere di risultati soddisfacenti garantiti da tecniche di ultima generazione, come il metodo FUE, tecnica di punta delle cliniche turche, i cui effetti sono duraturi e del tutto naturali.

I costi di un trapianto …

Ma un trapianto di capelli quanto costa?

Se vuoi maggiori informazioni sul prezzo del trapianto di capelli visita questa pagina e scoprirai che affidarti alle cure di un team medico, fra quelli che operano in Turchia, permette di affrontare l’intervento con la massima sicurezza ad un costo decisamente conveniente.

Le cliniche a Istanbul vantano una specializzazione nel settore del benessere e dell'estetica, e offrono soluzioni e tecniche all’avanguardia a prezzi davvero concorrenziali nell’esecuzione del trapianto di capelli.

Considerando un intervento realizzato con un metodo di ultima generazione come la tecnica FUE, ovvero Follicular Unit Extraction, una sessione di trapianto ha un costo che si aggira attorno ai 2mila euro. Il prezzo è fisso per una sessione e non cambia anche nel caso si scelga di impiantare più unità follicolari.

Grazie ad una sessione di intervento è possibile innestare dalle 1000 alle 5000 unità follicolari senza che il costo del trapianto di capelli subisca variazioni.

Sicurezza e qualità ad un prezzo piccolo piccolo

Il trapianto di capelli a Istanbul è una garanzia di sicurezza e qualità. Le cliniche sfruttano i più moderni e innovativi strumenti di prelievo delle unità follicolari e sono sinonimo di qualità, sicurezza e assistenza.

I pazienti arrivano da ogni parte del mondo certi di ottenere un risultato soddisfacente e di essere assistiti nella maniera più adeguata.

Optando per il metodo FUE si ha la certezza del risultato. Il metodo prevede l’estrazione singola delle unità follicolari dalle aree donatrici del paziente, preferendo aree quali quelle della nuca e quelle ai lati della testa, per essere ricollocate nelle zone colpite dalla calvizie.

Il costo preventivato per l’intervento comprende tutte le voci di spesa dal volo per arrivare in Turchia e fare ritorno a casa, al pernottamento di 2 notti in hotel a 5 stelle, considera i trasferimenti interni e la spesa complessiva per il trapianto dalla visita all’anestesia locale, dall’assistenza nella fase pre-operatoria a quella post-operatoria, dall’onorario per l’interprete ai medicinali, senza dimenticare il pasto in clinica nel giorno dell’intervento.