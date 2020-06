Tutto quello che avreste sempre voluto chiedere sulle case prefabbricate

Abbiamo chiesto a Mauro Sarotto e alla squadra della Sarotto Group quali sono le domande più frequenti che negli anni gli sono state poste dalle giovani coppie e dalle famiglie in cerca di una casa prefabbricata.

Le risposte a questi dubbi hanno generato un piccolo vademecum, utile a tutte quelle persone interessate al fiorente settore della prefabbricazione.





Quanto durano?

Una delle prime domande che ci viene posta dai nostri nuovi clienti è: “quanto durano le vostre case?”. Ciò che vogliono sapere il più delle volte, è se una casa prefabbricata dura quanto una casa tradizionale.

La nostra risposta, solitamente fornita al primo contatto con il cliente, non lascia mai dubbi. La durabilità strutturale e di tamponamento delle nostre case prefabbricate è pressoché infinita, poiché gli elementi che le compongono non si degradano nel tempo. Diversa è invece la durabilità dei materiali di finitura (intonaci, pavimenti, serramenti e impianti) che, come in ogni altro tipo di edificio, nel corso degli anni possono presentare fisiologici segni di usura e degrado.







Quali sono i tempi di costruzione?

Chi sceglie una casa prefabbricata spesso lo fa anche per i tempi di costruzione, notoriamente più ridotti rispetto a quelli delle case tradizionali. Per quanto riguarda la nostra azienda posso dire che le nostre tempistiche variano a seconda delle dimensioni della casa, ma mediamente si aggirano attorno ai 120-180 giorni.







Potete costruire in qualsiasi dimensione o tipologia?

Quando pensano a una casa prefabbricata, alcuni clienti pensano a una casa preimpostata e non personalizzabile. Per questo, una delle domande che ci pongono più spesso, riguarda proprio la personalizzazione delle dimensioni e della struttura dell’edificio. La realtà è che non ci sono vincoli. Possiamo realizzare qualsiasi dimensione o tipologia architettonica perché ogni nostra casa viene progettata ed eseguita su misura. C’è chi viene da noi con un progetto già realizzato da altri professionisti e chi decide di affidarci l’intero processo di progettazione e costruzione. In entrambi i casi, la libertà di dimensione e personalizzazione è sempre garantita.







Qual è il livello di isolamento termico?

Tra le domande un po’ più tecniche c’è quella riguardante l’isolamento termico, un fattore di fondamentale importanza, che influisce ampiamente sul grado di efficienza energetica degli edifici. Le nostre case e i loro componenti hanno un alto livello di isolamento termico e per questo motivo garantiscono un basso consumo energetico. Al di là della prefabbricazione, la nostra azienda pone particolare attenzione al tema dell’efficienza energetica e ogni nostro edificio prefabbricato è classificato in classe A o A+.





Si possono verificare delle muffe all'interno?

La preoccupazione delle muffe! C’è chi ha avuto brutte esperienze con l’umidità e le muffe in appartamento, magari vivendo in affitto, e giustamente vuole evitare un problema simile in una casa di proprietà. La continuità dell’isolamento e la giusta correzione dei ponti termici delle nostre case garantiscono un’adeguata temperatura superficiale interna dell’involucro edilizio e prevengono così ogni possibile formazione di condensa.





Si posso fare delle modifiche in futuro?

Soprattutto i più giovani, le neo-famiglie desiderose di allargarsi o ancora dubbiose sul proprio futuro, spesso ci pongono domande riguardanti la possibilità di modificare la casa nel corso degli anni.

Ciò che rispondiamo sempre in questi casi, è che le modifiche o l’integrazione degli impianti sono molto più semplici in una casa prefabbricata che in una costruzione tradizionale perché i passaggi sotto le lastre di cartongesso consentono una facile esecuzione. Anche le modifiche più impegnative, quelle che prevedono la demolizione di tramezze e tamponamenti per il rinnovo totale dell’edificio, sono fattibili. Non andando a intaccare le parti strutturali dell’edificio, tali ristrutturazioni possono essere tranquillamente eseguite

lasciando in piedi esclusivamente i pilastri.





