Caffè Letterario: il poeta braidese Bernardo Negro propone il libro ‘Come un respiro’ di Ferzan Ozpetek

Prosegue con successo l’appuntamento con le proposte di lettura offerte dal Caffè Letterario sui Gruppi Facebook di Bra: Passeggiando per Bra; Bra. Di tutto, di più; Facebook Bra; Area sognatori; Bra e dintorni; Bra; BookCrossing Bra.



Ogni giovedì pomeriggio, alle ore 16, è possibile condividere i propri libri del cuore e scambiarsi opinioni attraverso un forum di dialogo. Il tutto in attesa di riprendere gli incontri pubblici del terzo giovedì del mese al Mondadori Bookstore di Bra. Ai tempi del Coronavirus, vivere l’esperienza del Caffè Letterario insieme, anche se non si è fisicamente vicini si può. Interessanti recensioni, curiose riflessioni, note sugli autori, animano i monitor, dai quali si sprigionano tante emozioni e una ritrovata gioia: quella di sentirsi uniti. Il consiglio è quello di restare in compagnia di un libro, perché tra le pagine di un buon romanzo si possono trovare risposte, sorrisi, bellezza, divertimento. Quello che ci serve per scacciare il buio e riaccendere la luce dell’ottimismo.



Così, davanti all’ormai fedelissimo schermo, l’amico Bernardo Negro ci propone un volume molto interessante: ‘Come un respiro’. La scelta è presto spiegata dallo stesso poeta braidese: “Questo libro è stato scritto da Ferzan Ozpetek, noto regista cinematografico nato il 3 febbraio 1959 a Istanbul, in Turchia e naturalizzato italiano. Sul grande schermo lo ricordiamo per aver firmato opere come Saturno Contro, Il bagno turco, La finestra di fronte, Le fate ignoranti, Mine Vaganti, Napoli velata, fino al più recente La Dea Fortuna.



La sua carriera è costellata di premi e riconoscimenti (2 Ciak d’oro, 5 Nastri d’argento e 2 David di Donatello), che si sono riverberati anche sulla sua produzione letteraria. Infatti, Ozpetek è pure autore di romanzi già entrati nella recente tradizione narrativa: Rosso Istanbul, Sei la mia vita e, appunto, Come un respiro.



Quest’ultimo racconta la storia di due sorelle, Elsa ed Adele, inseparabili finché l’amore per lo stesso uomo, l’eccentrico Vittorio, creerà tra le due un’irreparabile rivalità esistenziale. Questa situazione porterà Elsa ad Istanbul, mentre Adele rimarrà in Italia, finché il ritorno della prima in patria dovrebbe preludere, dopo decenni, ad una probabile riconciliazione nella casa ove hanno vissuto insieme la gioventù. Elsa viene ricevuta da Sergio e Giovanna, nuovi proprietari dell’appartamento, che, proprio il giorno del suo ritorno, festeggiano la domenica tra amici.



Ma un evento imprevisto mette a nudo una drammatica storia, parallela alla prima, incidendo, con struggenti accadimenti, sul destino di tutti. La penna di Ozpetek ha il sicuro taglio cinematografico che rende incalzanti immagini e stati d’animo. Edito recentemente da Mondadori, il libro offre una lettura vigorosa e commossa”.



Consigliato senza esitazioni!