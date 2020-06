OndeSonore: nel 2021 l'ospite principale sarà Francesco Renga

Tra rinvii e limitazioni per manifestazioni una cosa è certa : OndeSonore si farà nel 2021 . Tutto Posticipato esattamente di un anno, sia le serate di venerdì e sabato che il grande concerto di apertura del giovedì che era stato annunciato dagli organizzatori per festeggiare alla grande i 20 anni del festival musicale con il concerto live di Francesco Renga.

Segnatevi la data sul calendario per il prossimo anno : 15.07.2021 sarà proprio lui Francesco Renga a scaldare il palco a Tarantasca nella grande piazza che si trasforma da vent’anni a questa parte in uno dei più importanti eventi del territorio gestito interamente da volontari.

“ Insieme ad un gruppo di amici tarantaschesi 20 anni fa abbiamo montato un palco, qualche luce e un impianto audio, tutto noleggiato con i nostri soldi – racconta Fabrizio Barbero primo presidente dell’Associazione Culturale Tarantasca OndeSonore - . Sicuramente nessuno di noi 20 anni fa avrebbe mai pensato ad un evento che avrebbe riscosso tanto successo fino ad arrivare al compleanno con venti candeline e un concerto in grande stile…ma in fin dei conti Onde Sonore è la dimostrazione pratica che grandi ideali, determinazione e forte convinzione, con tanto lavoro si possono trasformare in splendide realtà. Accendere quel palco e gustarci quelle serate con due anni di attesa le renderà ancora migliori. ”

“L’impegno di un grande concerto – dichiara il presidente Davide Nivello – con un artista di grande fama come Renga è il coronamento di tanto lavoro svolto in questi anni e potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo percorso per OndeSonore anche grazie a nuovi sponsor che hanno creduto nei nostri nuovi progetti sia musicali che di beneficenza. Nonostante il momento storico dovuto dalla pandemia abbiamo deciso di conservare il programma di quest’anno posticipando tutto al prossimo 2021. Nello stesso week end di luglio accoglieremo insieme a tanta gente Francesco Renga cantando e ballando come ora non è possibile fare”.