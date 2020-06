Il sindaco di Saluzzo sulla manifestazione di protesta: "Il coraggio di continuare a (far finta di) non capire"

Ho appreso del comunicato stampa da parte della minoranza saluzzese: di “desolante e preoccupante” c’è la stucchevole pretesa di confondere i fatti e le responsabilità e l’ennesima assenza di Piano, Demarchi, Bachiorrini, Scaletta e Andreis in un momento teso e drammatico per la nostra comunità. Francamente da un Consigliere Regionale, ma anche da semplici Consiglieri Comunali, mi aspetterei più consapevolezza.



Intanto ricordo a lorsignore e signori che una manifestazione come quella svoltasi a Saluzzo in mattinata, non viene gestita dal sindaco ma dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.



In seconda battuta il nostro comune ha solo ospitato l’incontro a cui presenziava, come autorità ben superiore, la Prefettura e per fortuna non è mancata la presenza solidale dei comuni di Costigliole, Lagnasco, Verzuolo, della Coldiretti e del gruppo di maggioranza.



Infine suggerisco un ripasso della più recente normativa emergenziale, relativa alla questione specifica dove non compare mai l’ente locale. Mai! Ripeto, mai!



Quest’anno non c’è modo che superficiali ed abborracciati comunicati stampa riescano a mescolare le carte. Chiediamo attenzione per Saluzzo, ascolto da chi ha la responsabilità istituzionale e politica di risolvere certe situazioni! E sì, anche maggior presenza da parte di tutti i rappresentanti della comunità locale.



Mauro Calderoni