Barge: Jessica Cussa vince l'edizione 2020 del concorso Maestri dell'Espresso

Vince l’edizione 2020 del concorso Maestri dell’Espresso Junior Jessica Cussa dell’Istituto Alberghiero Paire di Barge; con queste parole Moreno Faina, direttore dell’università del caffè Illy di Trieste ha annunciato la vincitrice di questa particolare edizione 2020.

Facciamo un passo indietro, a novembre erano partite le selezioni interne alla scuola e poi a febbraio è stato mandato un video dove, Jessica diciottenne paesanese frequentante il quarto anno dell’istituto alberghiero Paire di Barge con la specializzazione di sala e vendita, ha preparato un espresso e un cappuccino; i giudici hanno poi selezionato i 16 migliori finalisti su più di 80 istituti alberghieri italiani; da lì sono iniziati i pomeriggi a scuola a provare e riprovare la perfezione nella preparazione di più prodotti di caffetteria oltre le sere a casa a studiare tutto l’immenso universo del caffè; solo così con studio, pratica e dedizione Jessica ha affrontato la preparazione. Poi il lookdown e da Trieste arriva a scuola la notizia che la fase finale del concorso è cambiata. I candidati dovevano studiare il caffè dalla piantagione sino alla tazzina passando per le macchine espresso, i macinini, la pulizia, la montatura del latte e tutto quello che gira intorno al mondo del caffè, che un professionista sa essere davvero molto. Ore passata davanti al monitor in collegamento con il docente che la guidava nello studio e poi la realizzazione di un elaborato che prevedeva la pubblicità di un evento presso un locale. I giorni prima della finale Jessica e l’ITP Davide Oglietti hanno lavorato duramente per arrivare preparati al 16 giugno. A mezzogiorno la chiamata su Teams e si parte: 16 domande molto tecniche da rispondere in pochissimo tempo, la presentazione dell’elaborato e poi la parte più stressante: l’attesa sino alle 19,30 quando finalmente ha annunciato la vincitrice. Grande soddisfazione da parte di Jessica e, a lei, sono arrivati i complimenti dei compagni, degli insegnanti e della Dirigente Scolastica Donatella Garello che ha contattato l’alunna per complimentarsi di persona.

Grazie a questa vittoria l’alunna potrà partecipare a un corso di 10 giorni presso il Mumac Accademy di Binasco, presso la sede Cimbali, mentre alla scuola andranno 60 kg di caffè e una macchina espresso del gruppo Cimbali che potrà essere utilizzata da Jessica e i suoi compagni per le esercitazioni pratiche a partire dal prossimo anno scolastico.