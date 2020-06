"Cuneo Cultur Camp" è il nuovo centro estivo del Museo Diocesano per i ragazzi dai 6 agli 11 anni

La Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, soggetto gestore del Museo Diocesano di Cuneo, è promotrice di una nuova proposta estiva che tra il 6 e il 31 luglio offrirà ai bambini con età compresa tra 6 e 11 anni quattro settimane di visite, giochi, creatività, lettura, didattica ma anche scoperta, movimento e sport.

Il Cuneo Cultur Camp, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC all’interno del bando Di Nuovo Insieme, sarà itinerante tra i principali luoghi della cultura della città di Cuneo come il Museo Diocesano, il Museo Civico, il Museo Casa Galimberti, la Biblioteca 0-18 e il centro storico e gli spazi verdi della città, Parco Fluviale Gesso e Stura su tutti. Il "campo base" per le operazioni di accoglienza sarà presso Palazzo Samone, da cui i bambini raggiungeranno le altre sedi della attività dislocate nel centro storico. In un’estate decisamente anomala il Camp offrirà ai piccoli partecipanti l’opportunità di riappropriarsi di spazi che negli ultimi mesi sono stati off-limits, il tutto sempre in massima sicurezza.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 (con ingressi scaglionati a partire dalle 8.30 – o dalle 7.50 con ingresso anticipato a pagamento – e uscite scaglionate fino alle 17.30) si alterneranno attività ludiche e didattiche che trarranno spunto dal mondo della cultura, della storia e del patrimonio della città e attività di movimento e sport come bicicletta e scherma. In linea con le direttive legate alla sicurezza anti Covid-19, tutte le attività saranno realizzate in gruppi da massimo 8 bambini, ognuno affidato ad almeno un operatore di riferimento. Le attività saranno svolte il più possibile all’aria aperta, con la massima attenzione al rispetto di tutte le misure atte a prevenire il rischio di contagio.

Il Cuneo Cultur Camp è realizzato grazie ad un’ampia e ricca partnership: insieme alla Fondazione Opere Diocesane partecipano al progetto il settore Cultura del Comune di Cuneo attraverso il personale del Museo Civico, del Museo Casa Galimberti e della Biblioteca 0-18, Cônitours con le proprie guide turistiche CuneoAlps e gli accompagnatori cicloturistici Cuneo Alps Bike Experience, il Circolo Schermistico Cuneese e l’associazione noau | officina culturale. Tutte le attività saranno condotte da operatori culturali e sportivi qualificati e formati specificamente sulle misure di sicurezza e prevenzione sanitaria. A pranzo i partecipanti saranno ospiti dell’Open Baladin Cuneo, mentre la merenda verrà fornita dall’Atelier des Tartes.

Al Camp possono iscriversi bambine e bambini con età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, per un massimo di 32 partecipanti per ognuna delle quattro settimane.

Sarà possibile beneficiare del Bonus baby-sitting e centri estivi (emergenza COVID-19) introdotto dal "Decreto Rilancio".

È possibile pre-iscriversi (ovvero iscriversi alla lista di attesa in caso di esaurimento posti) compilando il form disponibile al link qui sotto. Per la costituzione della graduatoria farà fede la data di invio del form. L’iscrizione è da considerarsi accettata solo a seguito dell’invio dei documenti di conferma da parte dell’organizzazione.