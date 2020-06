Coronavirus, nelle ultime 24 ore nessun decesso e 50 guariti in più in Granda: oltre 200 i nuovi guariti piemontesi

Nessun nuovo decesso per Coronavirus in provincia Granda, nelle ultime 24 ore (si rimane fermi a quota 392 ): è questo il positivo risultato comunicato dalla Regione Piemonte nel consueto bollettino giornaliero sul contagio. Il numero di pazienti guariti nel cuneese è cresciuto di 50 unità da ieri, toccando quota 2069 . Il numero di positivi ha incontrato invece un incremento più leggero ( +3 ), arrivando alla cifra di 2837 unità.

Altri 1738 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 31.162 (+31 rispetto a ieri, di cui 26 asintomatici. Dei 26: 12 screening, 7 in RSA, 11 contatti di caso e 1 con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisesu base provinciale: 4039 Alessandria, 1869 Asti, 1042 Biella, 2837 Cuneo, 2761 Novara, 15.825 Torino, 1.317 Vercelli, 1119 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 92 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.