Vicoforte: riaperta la biblioteca, ecco le modalità di accesso

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il pubblico per accedere al servizio dovrà obbligatoriamente indossare una mascherina già in suo possesso e, al momento dell'ingresso, potrà procedere alla sanificazione delle mani utilizzando l'apposito dispenser. L'ente non fornirà dispositivi a chi ne risulti sprovvisto, mentre metterà a disposizione il liquido disinfettante. Le persone contemporaneamente presenti all'interno della biblioteca non potranno superare l'unità e i lettori saranno tenuti a mantenere un distanziamento minimo di un metro. È richiesto agli utenti di intrattenersi all'interno della biblioteca per il tempo strettamente necessario al prelievo dei libri presi in prestito o alla restituzione degli stessi. L'ingresso in biblioteca di bambini di età inferiore ai 12 anni è consentito unicamente in presenza di un accompagnatore adulto.