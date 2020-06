Arcieri di Bra: eletto il nuovo direttivo dei Club “I Falchi” e “01 Masa”

Si è tenuta nei giorni scorsi l'elezione del nuovo direttivo dei Club “I Falchi” e “01 Masa”.

Presidente - Enrico Cosmai

Vice presidente - Andrea Martinengo

Segretario - Adele Venturi

Consiglieri - Roberto Culasso, Massimo Gagliardo, Silvana Cardellino e Giuseppe Mussa

Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria, come per tutte le discipline sportive, le attività del tiro con l'arco, sono limitate. Lo svolgimento a livello agonistico e nelle palestre è sospeso fino a nuove comunicazioni delle federazioni.

L'ASD Arcieri di Bra, riesce comunque a soddisfare i propri soci che possono continuare a tirare con l'arco, vuoi per allenarsi per future gare o puramente per il divertimento nello svolgere questo sport. Abbiamo a disposizione un campo di tiro situato nell'America dei Boschi, Pocapaglia, immerso nel verde e qui, rispettando i protocolli definiti, si può tirare con l'arco in massima sicurezza. Su questo terreno si trova un campo in piano con paglioni fino a 50 mt e vari percorsi nel bosco con circa 34 piazzole e relativi bersagli. Si può fare così attività fisica rimanendo a contatto con la natura negli splendidi boschi della zona. Quando tutto ritornerà alla normalità, si riprenderanno i corsi di tiro per adulti e ragazzi che vogliono iniziare a praticare il tiro con l'arco o semplicemente per provare questa esperienza. Rinnoviamo l'invito, appena sarà possibile, a contattarci e a venirci a trovare per avvicinarsi a questo splendido sport.