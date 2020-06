Vivere l'avventura col giusto equipaggiamento

È iniziata la stagione perfetta per vivere appieno le nostre passioni all'aria aperta: trekking, hiking, trail! Percorsi panoramici, scoperte che ci lasceranno senza fiato, infinite fotografie da scattare e il passaggio dalla fatica allo stupore durante le nostre avventure per boschi, sentieri e montagne. Certo, non possiamo certo partire per questo viaggio sguarniti e senza le giuste dotazioni. Ma di cosa potremmo avere bisogno? E a chi affidarci se cerchiamo un partner di avventura sicuro e affidabile, certi di trovare prodotti che possano accompagnarci non solo per questa stagione ma per tante delle estati a venire? Snowleader è senza dubbio uno dei marchi più competenti in materia e nelle prossime righe vedremo tutto l'equipaggiamento necessario per vivere appieno la nostra passione per l'aria aperta!



UNO ZAINO, MILLE POSSIBILITA'

Per prima cosa, avremo certamente bisogno di uno zaino. Ma non uno zaino qualsiasi: dovrà per prima cosa essere capiente, perché durante i tragitti avremo certamente bisogno di una grande capacità per contenere tutto ciò che potrebbe necessitarci. Assieme alla capienza, importante sarà anche la comodità: schienali imbottito, per non risentire eccessivamente del peso sulla colonna vertebrale, spalle regolabili e ergonomicità al massimo livello. Non dimentichiamo anche che sarebbe meglio che il nostro nuovo zaino fosse antipioggia, così da non doverci preoccupare del suo contenuto qualora venissimo sorpresi da un acquazzone durante la nostra attività all'aria aperta!



SCARPE DI QUALITA' CHE DURANO UNA VITA

Certo, le scarpe sono un elemento essenziale se dobbiamo fare attività all'aria aperta: esistono modelli adatti al trekking, altri che danno il meglio di sé con l'hiking e modelli perfetti per il trail. Ogni attività ha la sua scarpa: magari con suole rinforzate, che non ci facciano sentire la durezza del terreno che andremo a percorrere (avete presente quella fastidiosa, talvolta proprio dolorosa, senzazione che ci dà un sasso sotto una suola di scarpa troppo morbida?). Cerchiamo di scegliere con grande attenzione questo complemento, perché una spesa abbastanza sostenuta oggi potrebbe evitare di dover rispendere soldi la prossima stagione. "Chi meno spende, più spende" recita un antico detto popolare. Chi siamo noi per metterci contro l'antica saggezza? Attrezziamoci al meglio delle nostre possibilità, quindi, non lasciando al caso la scelta della scarpa giusta per la nostra attività all'aria aperta.



ABBIGLIAMENTO TRASPIRANTE

Certo, non potremo lasciare al caso nemmeno l'abbigliamento: il dettaglio più importante, da questo punto di vista, è che ci consenta la giusta traspirazione, perché il nostro corpo, specialmente nei mesi più caldi, ha bisogno di eliminare il calore in eccesso attraverso il sudore, per riequilibrare tutti i suoi preziosi parametri. Un abbigliamento che ci garantisca la giusta traspirazione, senza bloccare calore e sudore al di sotto di esso, è quello che stiamo cercando. La salute passa anche da dettagli di questo tipo e non possiamo lasciarli al caso. Decidiamo con attenzione anche il nostro abbigliamento per garantirci la migliore delle estati possibili travolti dalla nostra passione per l'aria aperta.



Speriamo di avervi dato utili consigli: mentre operate le vostre scelte e scandagliate tutte le possibilità a vostra disposizione, noi vi auguriamo una lunga estate colma di avventure e di emozioni!