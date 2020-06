Agricoltura, l'incubo grandine: ingenti i danni da maltempo in provincia Granda

Commenta il direttore Cia Cuneo Igor Varrone : “ Si è verificato l’ennesimo episodio meteo che sta falcidiando la provincia, in particolare nelle zone di Novello, Grinzane Covouer, Lamorra e altri comuni della Langa. Speriamo che il tempo si stabilizzi, nel frattempo è già in corso la stima dei danni da parte dei tecnici della Cia ”.

" Il danno – spiegano i tecnici di Coldiretti Cuneo – varia dall’80 al 100% con distruzione completa della vegetazione, mentre è meno accentuato sui frutteti coperti da reti, anche se non mancano le segnalazioni di strutture danneggiate dalla violenza della tempesta e dal peso del ghiaccio. E questa mattina, con le temperature crollate, i campi apparivano ancora imbiancati come se avesse nevicato ".

"Tra Vottignasco, Fossano, Genola e Savigliano la grandinata – spiega Coldiretti Cuneo – ha danneggiato gli ortaggi in pieno campo, a cominciare dai fagioli, ha raso al suolo il frumento e l’orzo pronti alla trebbiatura con perdite che i tecnici Coldiretti stimano al 90% e risulta fortemente compromesso anche il mais, sia quello seminato ad aprile, che si stava preparando a fiorire, sia quello più giovane, seminato da maggio in avanti, le cui piante sono state letteralmente spezzate. Flagellati da ghiaccio e fango anche i prati, pronti al secondo taglio del fieno, ormai completamente inutilizzabile. La distruzione dei cereali destinati al consumo animale – ricorda Coldiretti Cuneo – non potrà che avere ripercussioni gravissime sugli allevatori in quest’area della Provincia a fortissima vocazione zootecnica".