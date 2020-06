At-Cn, Giovannini (Verduno): "Bene l’esclusione del pedaggio per l’ospedale, ora auspico si superi l’ipotesi viadotti"

C’è quella del sindaco di Verduno Marta Giovannini tra le prime reazioni rispetto a quanto emerso dal confronto tenutosi oggi al castello di Grinzane Cavour, dove, insieme ai sindaci del territorio, la Giunta regionale presieduta da Alberto Cirio ha incontrato i vertici della società Asti Cuneo Spa, concessionaria dell’opera.



"Come sindaco di Verduno – spiega Giovannini, tra i presenti all’incontro – ho appreso con piacere che a breve l’opera possa finalmente partire nella tratta da Alba a Verduno, il cosiddetto 'tronco B', che dovrebbe snellire il traffico sulla Strada Provinciale 7: nodo spinoso in particolar modo per il mio comune, dove sorge il nuovo ospedale. Sul punto ho rappresentato come sia determinante consentire l'accesso alla struttura ospedaliera senza il pagamento di alcun ticket, possibilità che sembra essere stata accolta dalla concessionaria".



"Quanto al 'tronco A' da Verduno a Cherasco – prosegue il primo cittadino –, recentemente modificato col superamento dell’ipotesi tunnel in favore di una soluzione fuori terra, ma ancora a uno stadio di progettazione preliminare, ho chiesto che il nostro Comune possa essere aggiornato insieme alle altre realtà del territorio sulle scelte che verranno effettivamente adottate, di modo da poter valutare il loro impatto in concreto soprattutto in termini ambientali. Questo considerato anche che parrebbero possibili cambiamenti anche per la zona di Verduno-Borgata Molino. Auspico quindi che il tracciato con gli attuali alti viadotti venga rivisto".