At-Cn, oggi il confronto col concessionario. Il Tavolo Autonomie: "Ora garanzie sui tempi dell’opera"

L'Associazione “Langhe Roero, Tavolo delle Autonomie per il Territorio” - in occasione della convocazione della Giunta della Regione Piemonte presso il castello di Grinzane Cavour prevista il giorno 19 giugno - esprime la propria determinazione nel sostenere il percorso verso una soluzione quanto più rapida possibile della questione Asti-Cuneo.



I componenti il Tavolo delle Autonomie – 86 soggetti aderenti tra cui i sindaci di Alba, Bra, Langhe e Roero ed esponenti socioeconomici rappresentativi del territorio* - ribadiscono con forza la necessità di non protrarre ulteriormente i tempi di realizzazione dell'opera, pur contemplando, ove possibile, le diverse sensibilità maturate nella nostra zona rispetto a un'infrastruttura destinata a modificare per sempre la viabilità e il traffico.



Il nuovo assetto viario dell'area – comprensivo del tratto autostradale – dovrà tenere conto dell'aumentata attrazione esercitata dal sito dell'ospedale “Michele e Pietro Ferrero” in fase di apertura nel comune di Verduno, che si tradurrà in un incremento di trasferimenti in ingresso e in uscita.



È quantomai necessario, infatti, sgravare il prima possibile la viabilità ordinaria dal traffico pesante, soprattutto nel tratto della Sp7 che conduce all'ospedale, un'arteria di servizio al nosocomio per le utenze in arrivo da entrambe le direzioni di Alba e di Bra. È auspicabile inoltre che venga individuata una soluzione per evitare il pagamento del pedaggio autostradale nel tratto afferente alla struttura sanitaria.



Restano da chiarire i tempi per la progettazione esecutiva del tronco A del lotto 2.6 (tra Cherasco e Verduno), posto che, per il tronco B (tra Verduno e Roddi), risultano già effettuati gli espropri e i lavori sembrano pronti a partire, mentre si chiedono rassicurazioni circa la realizzazione delle varie opere compensative, cruciali e irrinunciabili per il territorio.



Esortiamo la società concessionaria a fornire tutte le garanzie rispetto alla realizzazione dell'opera nel tempo più breve possibile, ora che – stante la recente deliberazione del Cipe - parrebbero non frapporsi altri ostacoli tra questo territorio e la sua attesa autostrada, e la invitiamo a disporre senza indugio l'avvio del cantiere.



La presente nota è condivisa da:

• il sindaco di Alba Carlo Bo

• il sindaco di Bra Gianni Fogliato

• il sindaco di Cherasco Carlo Davico

• il presidente Unione Colline Langa e Barolo Roberto Passone

• il presidente Unione Montana Alta Langa Roberto Bodrito

• il presidente Associazione Sindaci del Roero Silvio Artusio Comba

• il rappresentante delle categorie economiche e coordinatore

del Tavolo Giuliano Viglione (presidente Associazione Commercianti Albesi)





* L'associazione “Langhe Roero, Tavolo delle Autonomie per il Territorio” è stata ufficialmente costituita con atto notarile il 26 marzo 2015 e conta l'adesione di 73 comuni e 13 altri soggetti, che includono 5 associazioni di categoria, 6 aziende di primaria importanza dell'area e personalità rappresentative della realtà socioeconomica locale. In ossequio agli scopi statutari, l'Associazione si prefigge di tutelare, sostenere e promuovere il territorio di Langhe e Roero in ogni settore di attività, economica sociale e culturale, e persegue tutte le iniziative finalizzate al progresso economico e al benessere della cittadinanza che risiede nell'area.