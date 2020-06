Il concorso per giovani solisti della Fondazione Fossano Musica si sposta… a diStanza

Il tradizionale appuntamento con il concorso per giovani solisti promosso dalla Fondazione Fossano Musica si svolgerà, in ottemperanza con le disposizioni anti-Covid, a distanza. Giunto alla sua 4° edizione è aperto agli studenti delle scuole medie che suonino pianoforte, sax, clarinetto, flauto, violino, violoncello o chitarra.

La Fondazione Fossano Musica ha raggiunto negli ultimi anni importanti traguardi. Con oltre 900 allievi iscritti e frequentanti, si colloca al primo posto fra le scuole civiche musicali della Regione. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla preparazione e la professionalità del personale docente, coordinato da un attenta programmazione didattica che ha sviluppato nel tempo un offerta formativa che tiene conto e valorizza quelli che sono gli aspetti e i valori universali della musica.

Il linguaggio musicale, con il suo vasto patrimonio proveniente dalle diverse aree geografiche e culturali, risulta forse il mezzo più adeguato per creare armonia fra realtà apparentemente lontane. La scoperta delle differenze e delle peculiarità delle tradizioni musicali, esercita una spinta determinante all’integrazione culturale, al rispetto di etnie, tradizioni e culture diverse. Inoltre la musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, importanti rapporti anche formativi con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L’educazione musicale richiede quindi, vista la sua peculiare natura, un’adeguata condizione metodologica di interdisciplinarietà, in quanto si pone in costante rapporto con l’insieme dei campi del sapere. Nonostante questa diffusa consapevolezza, tuttavia, lo studio della musica in Italia si è sviluppato in condizioni di separatezza dagli altri filoni formativi, creando in questo modo una distanza anche fisica e logistica dall’offerta formativa scolastica. La Fondazione Fossano Musica si pone quindi come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione di una organica formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio, con la finalità di contribuire allo sviluppo ed alla formazione della cultura e della sensibilità musicale delle nuove generazioni e degli adulti, nell’ambito del progetto complessivo di formazione della persona.

“La Fondazione Fossano Musica è lieta di presentare una delle sfide più belle, la terza edizione del Concorso musicale per solisti – spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone -. Un evento che porta con sé un’idea di base molto chiara: i talenti musicali hanno bisogno di una piattaforma di presentazione. È quindi necessario creare per i giovani musicisti la possibilità di affrontare la sfida di un concorso musicale in cui possano presentare le loro esperienze ad una giuria professionale e riuscire a capire in questo modo a che punto si trovano del loro percorso di studio. In questo contesto, al piacere di fare musica si affiancano il piacere di incontrare persone con gli stessi interessi oltre alla conferma da parte di giurati professionisti che renderà il concorso un’esperienza indimenticabile. Nonostante le difficoltà rappresentate dall’emergenza sanitaria in corso, abbiamo deciso di proseguire con l’organizzazione del concorso per dare ai ragazzi un’opportunità che la Fondazione ritiene molto importante realizzandolo a distanza”.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della provincia, delle classi 1° - 2° e 3° media ad indirizzo musicale. Il programma sarà libero e verrà data la possibilità ai solisti di esibirsi con l’ausilio di basi di accompagnamento. Le esibizioni dovranno essere registrate (video e audio) e, si richiede una qualità adatta all’occasione. Ogni giurato esprimerà un giudizio in centesimi da cui matematicamente si ricaverà il risultato finale che verrà attribuito ad ogni partecipante. I premi verranno assegnati secondo il giudizio insindacabile della giuria.

Il materiale video va inviato entro e non oltre il 28 giugno 2020 all’indirizzo mail direttore@fondazionefossanomusica.it. Il costo dell’iscrizione è di € 11,00

In palio, per i vincitori delle categorie, in collaborazione con la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino, ci sono n.30 biglietti (+2 riduzioni per gli accompagnatori) per la stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Sarà quindi possibile scegliere a quale concerto assistere a partire da gennaio 2021.

Saranno premiati i primi classificati di ogni strumento di ogni anno scolastico.

Il regolamento completo è disponibile alla pagina: https://www.imbaravalle.it/concerti_studenti/post?p=5810.