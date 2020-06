Lunedì prossimo Franco Gabrielli in visita in Granda: firmerà per la creazione di due nuovi sportelli avanzati di polizia amministrativa

Avrà luogo nella giornata di lunedì 22 giugno la visita del capo della Polizia Franco Gabrielli in provincia Granda: obiettivo, la firma di due protocolli similari per la creazione entro l'autunno di altrettanti sportelli avanzati di polizia amministrativa.

Il presidio - toccato dal prossimo ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Interno e destinato alla chiusura - verrà proprio secondo il protocollo "spartito" tra enti del territorio e Questura. Quest'ultima manterrà il possesso del piano terra e dei ricoveri per le automobili, mentre i primi potranno usufruire degli altri due piani e mezzo per le proprie attività. Il nuovo ufficio si occuperà di tutte quelle operazioni di polizia amministrativa come il rilascio dei passaporti (per una prima fase non del rilascio dei permessi di soggiorno), venendo quindi incontro ai 90mila cittadini del cebano-monregalese che ne avranno bisogno.