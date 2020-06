Martina Caniglia è la nuova segretaria generale della Slp Cisl di Cuneo

Con la totalità dei consensi, il consiglio generale della Slp Cisl di Cuneo alla presenza del segretario generale regionale Slp, Gerlando Carafassi, ha eletto Martina Caniglia come segretaria generale.



Caniglia , 34 anni, sposata, di Pianfei, svolge la sua professione presso la sede centrale delle Poste, a Cuneo. Fa parte della categoria dal 2010 quando ha iniziato a lavorare alle poste come portalettere. Nel 2014 ha iniziato la sua attività sindacale che l’ha portata, proprio oggi, al vertice della Slp cuneese. Succede a Antonio Fodaro che tra pochi giorni andrà in pensione dopo aver guidato la Slp Cisl per quattro anni, mantenendo il primato di prima categoria sindacale dei postali a livello provinciale.

Su proposta di Caniglia sono stati eletti Claudio Blengino come segretario aggiunto e Marco Borra come componente di segreteria.



“Innanzitutto ringrazio tutti i presenti per l’ampio consenso che mi hanno appena dimostrato e che sarà un ulteriore motivo per impegnarmi a fondo in questa nuova e tutt’altro che facile esperienza che mi accingo ad iniziare – afferma Martina dopo l’elezione - Inizio in un periodo di grande crisi economica e finanziaria a livello globale che ha intaccato il mondo del lavoro ed i diritti dei lavoratori. Penso di conoscere il nostro ambiente di lavoro ed il nostro territorio ma sono conscia di dover imparare molto per svolgere in modo adeguato questo nuovo impegno - conclude la neo segretaria generale Slp di Cuneo - Ringrazio Antonio per il supporto che mi ha dato in questi anni e sono convinta e contenta di proseguire la proficua collaborazione con l’Ust Cisl di Cuneo”



“E’ stata eletta una donna seria, professionale ed intelligente e dalla quale, siamo certi, riceveremo tanto in senso di appartenenza e competenza – afferma il segretario generale della Cisl di Cuneo, Enrico Solavagione - Faccio i migliori auguri all’amico Antonio. Voglio dirgli arrivederci perché sono convinto di rivederlo ancora in mezzo a noi a darci il suo contributo di passione ed appartenenza alla Cisl”.



“E’ stata un’esperienza bellissima anche se non sono mancati i momenti difficili. Il momento più complicato è stato quello inerente la tentata privatizzazione dell’ente ma con un forte impegno sindacale, tra tensioni e dialogo con l’azienda, siamo riusciti a scongiurarla. Sono convinto che la nuova segreteria supporterà adeguatamente Martina in questa importante esperienza – conclude Fodaro - a cui faccio i migliori auguri di una continua crescita professionale a beneficio della categoria e dei lavoratori che rappresenta”