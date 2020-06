Micini salvati: uno era nel motore di un furgone, 2 sulle sponde del Maira, il terzo trovato da un cane da caccia

In alto a sinistra il micino trovato nel motore di un furgone, sotto il micino rosso trovato in un bosco a un cane da caccia, di lato i due micetti trovati sulle sponde del Maira

Numerosi in questi giorni i salvataggi di micetti nel Saviglianese. Lo segnala l’associazione di volontariato "Amici dei mici". Lunedì 15 giugno, in piazza d’Armi a Savigliano vicino alla gelateria, si è sentito il pianto ininterrotto di un micino proveniente dal motore di un furgone, racconta la presidente Enrica Piano.

Il fatto è stato segnalato e si sono messe in atto le operazioni per liberarlo. Grazie ad una gabbia trappola e con il coinvolgimento della Polizia municipale e dell'ufficio Ambiente, il giorno successivo martedì, è stato tirato fuori da dove si era cacciato.

Ora è accolto all'Ambulatorio Veterinario Fraire –Rachetta, in attesa di un eventuale proprietario che lo cerchi. "Chiediamo se qualcuno può ospitarlo in attesa di riconoscimento o se questo non succedesse di adottarlo". Amici dei Mici: tel. 335 230595.

Altro caso: mercoledì sono stati avvistati 2 cucciolini di gatto che vagavano soli sulle sponde del Maira. Sono stati catturati. Pesano 400 grammi circa. Lui è grigio certosino, lei dello stesso colore ma con qualche pennellata di rosso. “Ora sono in una autorimessa – informa la presidente - e già ringraziamo i proprietari per averla data in uso. Cercheremmo almeno un bagno per avere un po' di luce ed evitare l'umidità. Chiaramente nessuno li sta cercando per cui procederemo a trovare per loro una adozione".

"La nostra grande famiglia di Amici non ha limiti, né di territorio, né di amore. Ed ogni giorno ci sono tanti nuovi arrivi. Lui è stato trovato in un bosco da un cane da caccia…strano ma vero! Non lo ha azzannato, lo ha segnalato come un cucciolo in cerca di aiuto. E’ un piccolo gattino rosso che è ora casa del cacciatore. Lo ringraziamo molto insieme a "zio Stefano" che ha fatto opera di convincimento per la momentanea accoglienza che speriamo si trasformi in adozione".

Per segnalare la propria disponibilità per questi: Amici dei Mici: Organizzazione di Volontariato: Enrica Piano 335 230595