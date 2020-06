Monastero di Vasco: il sindaco vieta il 5G con un'ordinanza

Un provvedimento valido "fino all'emanazione della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA e sino all'emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo".