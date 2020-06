Sant'Anna di Vinadio pronta alla riapertura: "camminiamo insieme" il tema della stagione 2020

Nonostante le numerose incertezze legate alla pandemia del coronavirus e alla ripresa dopo il periodo di lockdown, il santuario di Snt’Anna di Vinadio domenica 21 giugno inaugura la stagione 2020, rispettando quello che era il programma prestabilito già in autunno.

La direzione del santuario assicura che si farà tutto il necessario per garantire sicurezza e tranquillità. Come si svolgerà allora la giornata di inaugurazione? Ecco gli orari: alle ore 7.10 la liturgia delle Lodi, alle 7.30 la S. Messa per il personale. Alle 11 la S. Messa ‘ufficiale’ d’inizio, all’aperto. Nel pomeriggio alle ore 14.30, la preghiera comunitaria del Rosario, e nuovamente all’aperto, alle 15 la Benedizione dei bambini e famiglie, e alle 15.45 S. Messa vespertina.

Domenica verrà anche annunciato e presentato il tema di tutta l’estate: "camminare insieme".

Può sembrare una tematica inopportuna proprio quest’anno in cui sono proibiti i pellegrinaggi comunitari a motivo del coronavirus. In realtà il nostro argomento rimane attuale anche in questo periodo in cui i pellegrinaggi di gruppo sono sospesi. I pellegrini, infatti, continueranno a venire singolarmente o a piccoli gruppi rispettando le indicazioni del distanziamento e della sicurezza sanitaria. Anche l’associazione “Il Cammino di Sant’Anna” riprenderà da luglio il suo servizio di accoglienza e sostegno dei pellegrini a piedi a Pratolungo.