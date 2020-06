Savigliano, dieci nuovi computer per il lavoro in "smartworking" dei dipendenti comunali

Una rinegoziazione che ha consentito di far risparmiare all’ente 16 mila euro. Con una variazione di Giunta poi, 10 mila di questi sono stati utilizzati per l’acquisto di dieci nuovi computer per consentire ai dipendenti comunali di lavorare in modalità “smartworking”.

“Otto pc sono di livello medio con installato Office per connettersi al sistema gestionale comunale - ha spiegato l’assessore Michele Lovera durante la commissione bilancio - due più potenti che saranno utilizzati dagli uffici dei lavori pubblici”.