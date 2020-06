Auto? Scopri le proposte di Granda Motori

Granda Motori concessionaria multimarca, con sede a Manta lungo la Strada Statale Laghi di Avigliana 211, è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti della provincia di Cuneo che vogliono sostituire la propria auto con una vettura nuova oppure usata. Granda Motori vi offre la massima valutazione per il vostro usato da permutare o semplicemente da vendere.

Granda Motori propone la vendita di vetture nuove e usate delle più importanti marche automobilistiche presenti sul mercato italiano, rivolgendosi a tutte le tipologie di clienti che cercano la vettura più consona ai propri bisogni. L’auto nuove o usate per neopatentati; veicoli commerciali per la piccola impresa e la grande azienda, cercando nella vasta offerta online, la soluzione migliore per ogni esigenza.

Gli anni di esperienza maturati da Alessandro nel settore auto, la conoscenza approfondita di tutte le marche in vendita in Italia e l'attenzione costante per il cliente, hanno reso possibile l'apertura di nuovi canali di acquisto, come il “conto vendita”, estremamente vantaggioso per i clienti che vogliono sostituire la propria auto risparmiando.

Alessandro Pasero: “Tra i vari servizi offerti vi è anche la possibilità di finanziare l'importo di acquisto auto, di utilizzare la formula leasing anche se sei un privato, di noleggiare auto a breve o lungo termine con comode quote mensili”.

Granda Motori integra inoltre l’officina service dedicato, specializzato BMW-Mini con pezzi di ricambio originali, garantendo interventi a regola d'arte a prezzi competitivi, senza però rinunciare alla professionalità e alla competenza del servizio proposto.

Oltre a BMW-Mini, l’autofficina offre assistenza completa per qualsiasi tipo di veicolo: la nostra attrezzatura è all’avanguardia e la nostra esperienza pluriennale sono al vostro servizio per garantirvi qualità e professionalità.





Di seguito alcuni esempi di autovetture disponibili presso la sede di Manta:

