Tra la cuneese Bottero e Intesa Sanpaolo accordo nel segno dell’economia circolare

Il gruppo cuneese Bottero ha ottenuto, nell’ambito del piano strategico di investimenti “green”, un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sul plafond di 5 miliardi previsto dal Piano d’Impresa di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo in Italia dell’economia circolare, piano di cui sono già stati erogati 936 milioni di euro a supporto di 94 progetti.



L’investimento consentirà di sviluppare una linea produttiva altamente innovativa ed efficiente per la lavorazione del vetro che, una volta collocata sul mercato, potrebbe generare a regime un risparmio energetico medio giornaliero di 2.284 kWh e una riduzione pari a 1.5 tonnellate di CO2 emessa al giorno.



L’operazione, messa a punto dalla Filiale Imprese di Cuneo in collaborazione con la società del Gruppo Intesa Sanpaolo Innovation Center, è indicativa della volontà delle migliori aziende del territorio di perseguire un piano di crescita responsabile, a basso impatto per l’ambiente. Obiettivo strategico pienamente riconosciuto e condiviso da Intesa Sanpaolo, che ha erogato in tempi molto rapidi il finanziamento, a ulteriore conferma del supporto storicamente fornito al Gruppo Bottero.



Fondata a Cuneo nel 1957, il gruppo Bottero si è distinto sui mercati internazionali per la messa a punto di macchinari a elevata tecnologia nella produzione del vetro piano e cavo, brevetti unici molto apprezzati anche nell’edilizia di nuova generazione, in particolare nel Nord Europa, Stati Uniti e continente australiano.



Presente in 119 Paesi, Bottero impiega oltre 800 collaboratori, 200 ingegneri per la ricerca & sviluppo e ha una rete di circa 90 tra agenti e distributori.



Pierluigi Terzuolo, general manager engineering di Bottero ha così commentato: “Intesa Sanpaolo e la sua capacità di finanziamento sono da sempre partner ideali per sostenere lo sviluppo dell’azienda e dei suoi prodotti, sempre più focalizzati sulle tematiche ambientali e sulla sostenibilità della crescita. Le tecnologie richiedono significativi investimenti e velocità nell’adozione dei nuovi paradigmi, un partner finanziario solido e sensibile ai temi competitivi sono ingredienti essenziali per il successo dell’industria italiana nel mondo”.



Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: “Nel nostro Piano d’Impresa è previsto un plafond di 5 miliardi per l’economia circolare. A fine marzo Intesa Sanpaolo aveva già finanziato 94 progetti trasformativi e innovativi per le Pmi e le grandi aziende per un corrispettivo di 936 milioni di euro. Vogliamo infatti essere il motore per lo sviluppo sostenibile dell’economia reale dei nostri territori e l’operazione con Bottero rappresenta il nostro impegno nel rispetto dell’ambiente, strategico per il futuro, la crescita e il rilancio degli investimenti”.