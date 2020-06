Polo logistico a Mondovì , si concretizzerà? Urgono risposte concrete a seguito della recente acquisizione Lannutti a Fossano

Abbiamo recentemente appreso la notizia che l’azienda Lannutti ha acquisito l’area industriale ex-Michelin di Fossano: circa 270 mila metri quadri, di cui 58 mila di fabbricati coperti, un sito che, sempre da fonti giornalistiche, sarà oggetto di un piano di riqualificazione che la trasformerà da polo produttivo a polo logistico.

La notizia ci lascia qualche dubbio e qualche preoccupazione, in quanto monregalesi.

Da molti anni infatti si parla, in città, della realizzazione di un Polo logistico su Mondovì: l’ipotesi della realizzazione di un polo intermodale nel sito industriale ex-Cobra, che la stessa Lannutti recuperò, mosse i suoi primi passi concreti addirittura nel 2012, con la costituzione di una cabina di regia tra le Amministrazioni di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Mondovì. Obiettivo, la creazione di un sito di stoccaggio e smistamento merci, di appoggio logistico all’area portuale di Vado, che recentemente ha inaugurato la piattaforma Vado Gateway, sistema unico nel Mediterraneo, con potenzialità enormi.

Sappiamo che la scelta di Mondovì non è casuale ma strategica, per la posizione che la città ha, baricentrica rispetto ai flussi di movimentazione delle merci nell’ambito del quadrante sud-ovest piemontese, caratterizzata da una buona accessibilità stradale e ferroviaria. Un modello che potrebbe essere decisamente funzionale per il modello Vado.

Sappiamo che del polo logistico a Mondovì si parla ad intervalli regolari, ma purtroppo manca concretezza: siamo a conoscenza dello studio di fattibilità della P.L.I.M. srl, società di progetto costituita tra Fingranda e Camera di Commercio, e sappiamo che il Comune di Mondovì ha avuto modo di confrontarsi con il proponente sul tema. Si tratta ora di concretizzare, di passare alla fase progettuale che comporta l’attuazione di una Variante al Pianto regolatore per un cambio di destinazione dei terreni circostanti l’ara attualmente attiva a Pogliola.

Dopo tutto questo tempo, però, a nostro avviso è il momento di dare risposte: il Polo logistico a Mondovì si concretizzerà? Oppure, visti i recenti sviluppi, corriamo il rischio di venire sorpassati da altre realtà che ci passeranno davanti e che ci soffieranno l’opportunità di creare un sito a valenza internazionale, con annessi posti di lavoro? I monregalesi si attendono che su un tema così importante per lo sviluppo futuro della città e per l'occupazione vengano fornite risposte chiare e concrete.





Il Circolo di Mondovì e del Monregalese

di Fratelli d’Italia