"Assurdo che il sindaco di Saluzzo abbia accolto in Municipio manifestanti che nulla hanno a che fare con il lavoro nei campi"

In merito alla protesta dei migranti andata in scena ieri - giovedì 18 giugno - a Saluzzo interviene il consigliere regionale (e comunale) Paolo Demarchi.

In una nota stampa, l'esponente leghista "si scaglia contro la scelta di accogliere una delegazione di manifestanti in Municipio.

Trovo fuori luogo - prosegue la nota - la decisione del sindaco Mauro Calderoni di accogliere nella sala consiliare rappresentanti dei centri sociali e migranti senza occupazione continuando così a dare messaggi fuorvianti sulla questione e non contribuendo in alcun modo alla tutela delle tante aziende del settore frutticolo che si trovano invece in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia e delle improvvise bizze del clima.

La Questura sta visionando i filmati della manifestazione per identificare coloro che hanno provocato danneggiamenti alla nostra città, persone che per la stragrande maggioranza nulla hanno a che fare con il lavoro nei campi, ma che il sindaco invece ha pensato bene di ospitare in Comune. Assurdo!”.