La clientela è tornata ad affollare il Wellington di Paesana

“Il lockdown è stato lungo, a tratti interminabile, denso di preoccupazione per la salute e di incertezza su quello che sarebbe stato il futuro. Più volte mi sono chiesta: ma la mia clientela si sarà scordata di me o quando riapriremo tornerà a sedersi ai nostri tavoli ed a gustare i nostri manicaretti? Poi abbiamo riaperto, con il sorriso di sempre e tanta, tanta speranza. Ed ora che il peggio sembrerebbe passato, pur con tutti gli scongiuri del caso, siamo qui con la forza che deriva dall’affetto dei nostri clienti, che piano piano stanno prendendo dimestichezza con questo periodo storico”.

C’è comprensibile soddisfazione nelle parole di Patrizia Abate Daga, titolare di quella boutique dei sapori che in Valle Po tutti conoscono come Pizzeria-Ristorante New Wallington, al cui interno lavorano molto carinamente soltanto donne, che dallo scorso weekend ha visto i suoi tavoli tornare imbanditi ed occupati, nel pieno rispetto delle norma di sicurezza anti contagio da Covis 19.

Qui la gentilezza è di casa. Ma l’asso nella manica del locale – unanimemente riconosciuto – è lo straordinario rapporto qualità prezzo.

Accanto ai tanti tipi di pizza, qui si potranno gustare l’ottimo girello al punto rosa con salsa tonnata vecchia maniera, la battuta di manzo con scaglie di parmigiano e rucola, il carpaccio di manzo, la finissima di mare, i gamberetti saltati sale e pepe, lo squisito carpaccio di spada marinato agli agrumi, gli spaghetti ai frutti di mare, gli spaghetti alla Wellington (assolutamente da provare), gli gnocchi ai formaggi, i ravioli giapponesi al vapore con ripieno di verdure, soia, pollo e gamberi, il fritto di calamari, il fritto misto di pesce, la grigliata mista di pesce o di carne, il sottofiletto al forno con Toma del Monviso e prosciutto, gli straccetti di pollo con salsa guacamole e la cesar salad di pollo fritto e alla griglia.

Discorso a parte, in quanto veramente paradisiaci, lo meritano i dessert, cucinati da Patrizia in base alla frutta di stagione..

Oltre al servizio al tavolo, il locale di via Reinaud continua a mietere successi anche con l’asporto, entrato ormai a pieno titolo tra le abitudini degli italiani.

E’ previsto anche, ma soltanto il sabato e la domenica, uno speciale “Menù turistico” al prezzo di 20 euro.

Per ordinare o prenotare un tavolo è sufficiente chiamare il numero 377.3598255 oppure mandare un messaggio via whatsapp al numero 346.6106375, che contenga un numero di cellulare da contattare in caso di necessità o per un controllo.

A giorni è previsto una sorta di raddoppio del già ampio dehors.