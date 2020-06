Il Comune di Savigliano risparmia sulle spalle delle lavoratrici degli appalti di pulizie

La Segreteria Provinciale della Filcams Cgil ritorna sul problema delle 8 lavoratrici dell'appalto dipulizia negli immobili comunali, penalizzate dal taglio ore contrattuali.

Le risposte sin qui avute dall' amministrazione comunale , nei numerosi ed infruttuosi incontri, sonostate evasive. La nostra sensazione è che l'amministrazione, dopo aver ridotto l'importo a based'asta ed indicato sul capitolato un monte orario presunto nettamente inferiore alle ore lavoratemensilmente fino al mese di maggio, voglia adesso scaricare il problema alla nuova azienda.

Si e' passati infatti da 750 ore mensili totali, di fatto lavorate, a 525 , le ore presunte indicate dall'amministrazione sul capitolato di gara erano 500. Sono queste le riduzioni, applicate dallasubentrata C.M. Service, che hanno generato un grave problema economico ed occupazionale alle8 lavoratrici interessate, alle quali è stato tagliato il gia' esiguo monte ore settimanale del 32%.Chiediamo al Comune , al Sindaco e agli Amministratori preposti agli appalti, di affrontare ilproblema per trovarvi al più presto una soluzione credibile, assumendosi la responsabilità deldifetto iniziale di capitolato.

Come FILCAMS Cgil ribadiamo la necessità di formulare i bandi di gara in modo da premiare leaziende che garantiscono continuita' occupazionale anche in termini di ore lavorate. Siamo vicini alle lavoratrici e metteremo in atto tutte le iniziative utili a dare massima visibilità edenuncia della realtà che si nasconde dietro il meccanismo degli appalti.Nei prossimi giorni è intanto previsto un presidio davanti al Palazzo comunale per sensibilizzare lacittadinanza saviglianese. Siamo stanchi di rincorrere amministrazioni che non tutelano il lavoro edil reddito. Aspettiamo risposte concreta dal Sindaco e dai dirigenti.

la Segreteria FILCAMS CGIL