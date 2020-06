Cuneo, "Tempo Estate 2020", le iniziative e centri estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni

Prendono l’avvio in queste settimane le attività di “Tempo Estate 2020”, iniziative e centri estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

Il comune di Cuneo, al fine di favorire l’avvio di nuove opportunità di socialità per i ragazzi dopo i lunghi mesi di lockdown, ha avviato nei mesi scorsi un tavolo di co-progettazione con le numerose realtà attive sul territorio con l’obiettivo di sostenere la ripartenza delle attività e assicurare un’offerta ampia e di qualità nonostante i limiti e le numerose disposizioni normative dettate dall’attuale situazione emergenziale.

I soggetti promotori (Cooperative, associazioni culturali, società sportive, parrocchie), che hanno deciso di farsi parte attiva in questa fase di ripartenza, gestiranno direttamente le proposte estive, alcune delle quali rivolte specificamente alla fascia 3-6 anni.

Sarà un’estate vissuta in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dalle autorità ministeriali e sanitarie. Le attività verranno organizzate in piccoli gruppi e sarà privilegiato l’utilizzo di spazi aperti; in questo modo sarà possibile riassaporare la bellezza dello stare insieme seppur con le necessarie cautele.

Per le iscrizioni è necessario rivolgersi direttamente a ciascun soggetto promotore, che provvederà a fornire i dettagli della propria iniziativa.

Alla pagina web http://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/06/15/tempo-estate-2020.html sono indicati i riferimenti e i periodi di attività di ogni proposta estiva. È disponibile anche una scheda con le modalità per ottenere i bonus per l'iscrizione ai centri estivi