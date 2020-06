Le belle notizie: dal 1° luglio attivo il Bonus Vacanze. La guida dell’Agenzia dell’Entrate

L’importo massimo del bonus è di 500 euro ed è appannaggio delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie di due persone sono previsti 300 euro e 150 per i single. Si tratta di un credito d’imposta che va speso per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.