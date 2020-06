L’estate 2020 sarà… la “fine del mondo” con lo spettacolo dell’eclissi solare anulare

L’inizio dell’estate sarà uno spettacolo nello spettacolo. Il 21 giugno il firmamento ci stupirà con effetti speciali, grazie ad un’eclissi solare anulare. Si tratta di un’eclissi in tutto e per tutto: la Luna si trova tra Sole e Terra con i tre astri perfettamente allineati. L’eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si trova nel suo punto di massima distanza dal nostro pianeta. Il Sole verrà oscurato solo nella parte centrale, lasciando scoperto un anello di fuoco tutt’intorno. Lo show inizierà alle 5.45 del 21 giugno ed arriverà nella fase di massimo splendore alle 8.40. Intorno alle 11.34 la magia svanirà.

Come riportano i siti specializzati, il fenomeno sarà ben visibile in Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico, mentre in Italia si potrà vedere una minuscola eclissi parziale di Sole al mattino presto e solo al Centro-Sud (ma gli occhi devono essere protetti con adeguati filtri!). Per tutti gli altri sarà comunque disponibile lo streaming sui canali Facebook, Instagram e Youtube di Astronomitaly.

La seconda: in base ad una rilettura del calendario Maya, la fine del mondo sarebbe proprio il 21 giugno 2020, giorno dell’eclissi solare anulare. In pratica i Maya avevano profetizzato la fine del mondo il 21 dicembre 2012, ma l’errore nella stesura del calendario gregoriano, introdotto nel 1582 al posto di quello giuliano, avrebbe alterato il conteggio. Aggiungendo i giorni persi, 11 per ogni anno, si arriva così al 21 giugno 2020. Quindi domenica prossima. Anche se il 2020 ha già vinto l’Oscar per il peggior anno del nuovo millennio, questo ci pare in effetti un po’ troppo. Ma pure un virus che si diffonde alla velocità della luce e che blinda il mondo costringendolo ad una crisi senza precedenti ci sembrava roba da film con Vin Diesel. E invece…