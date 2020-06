Cuneo, nuovo limite di velocità di 70km/h in via della Battaglia

Al fine di garantire il miglioramento della sicurezza stradale, vista la presenza di numerosi insediamenti residenziali con accesso diretto alla strada, in via della Battaglia, nel tratto compreso tra la fine del centro abitato di Madonna dell’Olmo e l’inizio del centro abitato di Passatore, è stato istituito il limite massimo di velocità di 70km/h (in precedenza il limite era di 90 km/h), come da Ordinanza n. 297/2020 (il testo completo è disponibile alla pagina: http://www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/ordinanze/ordinanza-di-viabilita-localita-madonna-olmo-passatore-via-della-battaglia-istituzione-limite-di-velocita-70-kmh.html). Nella giornata di ieri, giovedì 18 giugno, è stata posizionata la segnaletica stradale con l’indicazione dei nuovi limiti.

Nel mentre prosegue, in risposta alle richieste dei cittadini, l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale. Sono stati predisposti servizi di agenti in borghese per verificare il passaggio di biciclette sotto i portici cittadini (sono già state emesse alcuni sanzioni) e la corretta raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari.

Inoltre, a seguito di un controllo effettuato nell'area camper del parco fluviale, un veicolo è stato sequestrato per mancata assicurazione. Stanno proseguendo i controlli sulle persone identificate, di origine macedone e senza fissa dimora. La zona continuerà ad essere monitorata anche nelle prossime settimane.