Dopo tre anni riapre la tangenziale di Fossano: percorribile (al momento) su una sola corsia

Ritorna operativa la tangenziale nel tratto di Fossano sulla carreggiata per Cuneo anche se momentaneamente su una sola corsia.

"Da oggi la carreggiata per Cuneo è nuovamente accessibile lungo una corsia - scrive in una nota Anas - mentre il traffico in direzione Asti continuerà ad essere convogliato sulla carreggiata attualmente aperta per permettere ai tecnici di completare l’apertura dei varchi sullo spartitraffico centrale ed effettuare la modifica degli svincoli in modo da garantire la continuità di ingresso e uscita dall’asse principale della statale."

"Anas (Gruppo FS Italiane) - continua la nota - ha programmato l’avvio dei lavori anche sulla carreggiata in direzione Asti. Per consentire l’esecuzione di scambio di carreggiata si rende necessario modificare temporaneamente l’assetto attuale della viabilità tra la rotonda di Boschetti (km 59) e un tratto prossimo allo svincolo di Fossano Centro (km 65,190)."

Si tratta di un intervento provvisorio e prevede l'indirizzamento di traffico su una corsia per ciascuna carreggiata e resterà in vigore fino, compatibilmente con le condizioni meteo, alla prossima settimana.



"Le lavorazioni - continua - conservative previste consistono nell’impermeabilizzazione dei viadotti, dei giunti e della raccolta di smaltimento delle acque con ripristino localizzato delle solette, nella sigillatura, con iniezioni di resine, dei tubi di alloggiamento dei cavi di precompressione sulle testate delle travi dei viadotti, per un investimento complessivo sulle due carreggiate di circa 7,1 milioni euro."



"Visti gli esiti positivi delle prove di carico eseguite a fine 2019 sulla carreggiata già oggetto degli interventi, le attività conservative di prossimo avvio sulla carreggiata per Asti consentiranno la riapertura al traffico della tangenziale ai veicoli leggeri, lungo entrambe le carreggiate."

"Infine - conclude la nota - è stata consegnata la progettazione necessaria per eseguire gli interventi di consolidamento finalizzati a eliminare la limitazione di peso attualmente in vigore consentendo quindi il transito sulla tangenziale ai mezzi pesanti. I lavori saranno eseguiti tramite specifico accordo quadro per gli interventi sui viadotti."