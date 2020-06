5x1000: una scelta di valore per sostenere la Città di Mondovì

Anche quest'anno, in fase di dichiarazione dei redditi, è possibile scegliere di destinare il cinque per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a sostegno del proprio Comune di residenza o alle Associazioni attive sul territorio comunale.

Tale scelta può essere effettuata apponendo la firma nell’apposito spazio sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. Donare non costa nulla al contribuente (l'imposta viene comunque detratta), ma consente al cittadino di contribuire all’incremento degli investimenti in campo sociale della propria Città, con particolare focus – per quanto riguarda le donazioni al Comune – sugli anziani e sui servizi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione. Mondovì aiuta, anche nell’emergenza.