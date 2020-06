A Ceresole d'Alba, tariffe ridotte per l'Estate Ragazzi

Il Comune di Ceresole d'Alba ha ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell'ambito del bando "Di Nuovo Insieme" per la realizzazione dell'Estate Ragazzi, che quest'anno avrà come tema “La macchina del tempo”.

"Questo contributo ci consente di ridurre ulteriormente le tariffe per i residenti, coloro che frequentano le scuole ceresolesi o hanno un genitore che lavora a Ceresole - affermano dall'Amministrazione comunale -. Per gli utenti del primo periodo o per chi avesse già pagato è previsto il rimborso o il conguaglio. Il termine delle iscrizioni per i periodi due, tre e quattro è prorogato fino a mercoledi 24 giugno. I bambini verranno accolti in ordine di presentazione della domanda fino ad esaurimento posti. L’Amministrazione comunale ringrazia vivamente la Fondazione CRC per il prezioso contributo".

Per scaricare tutto il materiale, www.comune.ceresoledalba.cn.it e per informazioni: cooperativa Oltre la siepe, Laura Granato, Elio Becchis, Servizi Demografici del comune.