“Forza guerriero!”. Anche Alba e Bra fanno il tifo per Alex Zanardi

Tante voci che insieme formano un unico coro compatto e forte, tutto per il grande ed esemplare campione Alex Zanardi. Venerdì 19 giugno l’ex pilota di Formula Uno è rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto in provincia di Siena, mentre correva con la sua handbike.

Subito trasportato in ospedale, è stato operato d’urgenza e ora sta lottando tra la vita e la morte. “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”, ha twittato il premier Giuseppe Conte.

Tanti i messaggi di vicinanza e di speranza anche da Bra, a partire dal primo cittadino Gianni Fogliato: “Ha sempre incoraggiato tutti noi a non arrenderci mai, ad accettare le sfide, a renderci disponibili per gli altri. Ora siamo noi che dobbiamo stringerci a lui”.

Sulla stessa onda anche con il sindaco di Alba, Carlo Bo: “Zanardi, sei da sempre un esempio di tenacia e un modello da seguire. Oggi siamo tutti noi a stringerci in preghiera per darti forza. A presto Alex!”.

Franco Balmamion: “È dura, ma ce la farà, almeno lo spero”.

Luigi Barbero: “Un uomo meraviglioso, semplicemente immenso in ogni aspetto del suo carattere, della sua vita, un esempio per tutti. Ci insegna in ogni suo gesto, in ciò che dice, il vero senso della vita”.

Paola Bergesio: “Forza Alex! La vita ti ha già messo a dura prova, ma tu hai dimostrato di essere un duro. Ce la farai anche questa volta. Tutti siamo con te!”.

Paolo Bruno: “Mai come questa volta... ‘vincere è l'unica cosa che conta’… Forza Alex!”.

Daniela Caggiano: “Il miracolo della vita... tu ne sei la dimostrazione! Alex vivi per dirci che è ancora così... lotta per regalarci ancora emozioni… le tue!”.

Alessandra Camerota Sette: “Alex maestro di vita per tutti noi che a volte abbiamo pensato di non farcela lotta... lotta per te... per i tuoi cari e per noi. Perché un leone ruggisce anche quando è ferito... tu sei la positività fatta persona... non puoi mollare. Vivi”.

Claudio Chiappucci: “Forza campione, devi farcela!”.

Franco Cocuzza: “L’unica cosa veramente utile che da qui possiamo fare per lui è pregare”.

Alessandro Felis: “Con i bolidi sui circuiti, con l’handbike o con qualsiasi mezzo, la tua grinta e il tuo coraggio non hanno uguali. Abbiamo ancora bisogno di te. Gli angeli in cielo dovranno rassegnarsi e guardare le tue esibizioni da lassù!”.

Francesca Fenocchio: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e gareggiare con lui, vincendo la medaglia a Londra. So che è forte e batterà al 100% anche questa battaglia. Me lo immagino già a raccontare questa avventura, come fosse una barzelletta. Per cui FORZA ALEX!”.

Beppe Ghisolfi: “Forza Alex, sei un esempio per tutti noi”.

Gianni Milanesio: “Alex, hai dimostrato che con la volontà si possono superare grandi ostacoli e lo dimostrerai ancora! Ti aspettiamo!”.

Maria Milazzo: “Alex non mollare, la tua scelta di Vita è forza e coraggio (carburante) per la nostra vita”.

Bernardo Negro: “Alex, tu non lo sai, le terapie offuscano le luci che ti stanno intorno, ma sei in corsa, il tuo pensiero che non afferri è in corsa col respiro che mai come oggi è veloce e vede ancora la meta della vita. Corri, corri Alex. Il traguardo è ancora lontano ed abbiamo bisogno di te”.

Danilo Paparelli: “Ti auguro di vincere anche questa gara con la vita. Faccio il tifo per te!”.

Giorgio Proglio: “Ti ho portato come esempio durante la mia partecipazione al TED, proprio perché hai ispirato una parte importante della mia vita. Hai detto ‘scansati’ alla pietà... e ora di farlo ancora. Alex, tu solo sai cosa fare!”.

Giorgio Revelli: “Sei stato un esempio per tutti noi. Assolutamente devi continuare a trasmetterci la forza di gladiatore che hai. Forza Alex”.

Luciana Rizzotti: “Caro Alex, siamo con te. Forza!”.

Ettore Sanino: “Forza e coraggio Alex! Siamo tutti con te”.

Bruna Sibille: “Caro Alex, forza! Devi farcela!”.

Enrico Sunda: “Auguri dal profondo del cuore. La forza per vincere anche questa battaglia la troverai dentro te stesso”.

Alessandro Trovati: “La vita ti ha dato molto, ti ha fatto diventare un grande campione e ancor di più un grande uomo da prendere come esempio per ogni sportivo e non. Poi un terribile incidente ti ha fatto perdere le gambe, una cosa inimmaginabile per ogni essere umano, ma non per te che con tenacia ti sei rialzato e sei diventato un orgoglio per ogni italiano. Adesso questo incidente, un altro duro colpo, ma sono sicuro che anche questa volta ce la farai e tornerai ancora più forte e determinato di prima! Forza Alex, non mollare!”

Armando Verrua: “La tua forza e determinazione è sempre stata esemplare. Vinci questa tua ennesima gara, grande Alex”.

Sentito bene, Alex?