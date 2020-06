Promozione: Busca, ufficiali cinque addii

Il Busca 1920 comunica che Pietro Bertola, Mirko Sciatti, Christian Melifiori, Federico Agù e Gabriele Stoppa non faranno parte della rosa dei grigi nel campionato di Promozione 2020/21.

«È sempre doloroso separarsi da ragazzi di grande spessore umano e calcistico come Pietro, Mirko, Christian, Federico e Gabriele», ha dichiarato il presidente Gabriele Rosso.

«Li ringrazio per quanto hanno dato al Busca e per il loro grande impegno, e gli faccio un enorme in bocca al lupo. Devo spendere però qualche parola in più per un paio di loro. Pietro con le sue giocate e i suoi gol ci ha entusiasmato e ci ha fatto esultare molte volte: è un simbolo del nostro corso a Busca e a lui sono molto affezionato. Mirko ha incarnato lo spirito battagliero con cui concepisco il calcio, sono orgoglioso di averlo avuto con noi per tre bellissimi anni e come capitano nella stagione del Centenario».

Attaccante classe 1993, Bertola saluta i grigi dopo essere diventato a tutti gli effetti una parte della loro storia. Con 47 reti realizzate nelle 153 partite disputate in sette campionati al Berardo (dal 2010 al 2012 e dal 2016 al 2020), è diventato il quarto marcatore più prolifico della storia dei grigi, ad appena due reti di distanza da Luca Parola, terzo in questa speciale classifica dei bomber all-time.

Centrocampista classe 1988, Sciatti lascia il Busca dopo tre stagioni e 62 presenze in campionato, nelle quali ha sempre difeso con impegno e grinta il grigio, onorando al meglio la fascia di capitano indossata nell’ultima stagione.

A tutti loro vanno i ringraziamenti per quanto fatto nel corso della loro esperienza al Busca e i più sinceri auguri per il prosieguo della loro carriera sportiva.