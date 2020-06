Tutta Italia tifa per Alex Zanardi: "E' il momento di fargli sentire il nostro calore!"

L'Italia intera è in apprensione per le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in gravi condizioni dopo l'incidente in handbike avvenuto venerdì in provincia di Siena.

"Ciclismo e paraciclismo in questo momento non possono che essere tutti dalla parte di Alex Zanardi - ha commentato via twitter a nome di tutto il movimento ciclistico il presidente Renato Di Rocco -. Il suo esempio è stata fonte di ispirazione per tanti di noi e adesso e il momento di fargli sentire tutto il calore del nostro mondo: forza Alex!".

Nei confronti di Zanardi, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico e ricoverato in terapia intensiva, sono giunti numerosi attestati di vicinanza da parte del mondo dello sport, delle Istituzioni e della società civile.