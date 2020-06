Incidente in montagna, nel pomeriggio di oggi in Valle Gesso, dove un escursionista è caduto lungo il sentiero mentre scendeva dal rifugio Valasco. All'altezza dell'acquedotto, in zona Sant'Anna di Valdieri, l'uomo sarebbe stato colto da malore, perdendo conoscenza e riportando un trauma nella caduta a terra.

Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi: sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino piemontese. Il turista è stato caricato su una barella ed elitrasportato in ospedale.