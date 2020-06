Devi ristrutturare casa, vuoi rinnovare il bagno? Da Mezzo Pollice a Diano Marina prezzi competitivi con materiali di qualità!

Se hai un appartamento che necessita di una ristrutturazione oppure vorresti rinnovare il bagno, l'arrivo dell'estate è il periodo giusto per fare opere di rinnovamento. Infatti, è il momento più indicato perché le temperature si alzano e solitamente non piove. Se pensi che sia giunto il momento di rimodernare il tuo appartamento o villetta al mare o magari installare un impianto di condizionamento per far fronte alla calura estiva, da Mezzo Pollice a Diano Marina, potrai trovare tutto quello che fa al caso tuo.

L'azienda dispone di un magazzino completo di materiale idraulico, di piastrelle da interno ed esterno, mobili da bagno, vasche idromassaggio, docce multifunzione, rubinetteria, climatizzatori di marche prestigiose e molto altro ancora. Grazie a personale qualificato e uno showroom all'altezza delle tue aspettative, che tu sia un privato, un progettista o che tu abbia un'impresa edile, Mezzo Pollice sarà il tuo punto di riferimento per rinnovare la tua abitazione a prezzi competitivi con materiali di qualità.

Per ulteriori informazioni:

Mezzo Pollice Srl

Via Diano Calderina, snc – 18013 Diano Marina

Telefono: 0183 403265

Sito: https://www.mezzopollice.it/

Facebook: https://www.facebook.com/mezzopollice/